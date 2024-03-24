Путин: рычагов влияния на Ельцина было много, Россия была зависимой

Отвечая на вопрос об уходе России из Косова и способах повлиять на тот момент на Ельцина, Путин подчеркнул, что в то время РФ «была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических».
«В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», — сказал президент РФ.
Ранее Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он был секретарем Совбеза РФ, занимавший на тот момент пост начальника Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет захвата аэропорта «Слатина» в Приштине.
Напомним, сейчас Косово является частично признанным государством, расположенным в Юго-Восточной Европе. Сербия считает Косово своей территорией, при этом она утратила над ней контроль в 1999 году после того, как на стороне косовских албанцев выступили страны НАТО, осуществившие бомбардировку Югославии.