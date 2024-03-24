Путин: рычагов влияния на Ельцина было много, Россия была зависимой

Отвечая на вопрос об уходе России из Косова и способах повлиять на тот момент на Ельцина, Путин подчеркнул, что в то время РФ «была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических».