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Путин: рычагов влияния на Ельцина было много, Россия была зависимой

Рычагов воздействия на первого российского президента Бориса Ельцина 25 лет назад было достаточно много, страна на тот момент утратила значительную часть суверенитета, заявил лидер России Владимир Путин в фильме журналиста и телеведущего Андрея Кондрашова «Белград» на канале «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос об уходе России из Косова и способах повлиять на тот момент на Ельцина, Путин подчеркнул, что в то время РФ «была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических».

«В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», — сказал президент РФ.

Ранее Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он был секретарем Совбеза РФ, занимавший на тот момент пост начальника Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет захвата аэропорта «Слатина» в Приштине.

Напомним, сейчас Косово является частично признанным государством, расположенным в Юго-Восточной Европе. Сербия считает Косово своей территорией, при этом она утратила над ней контроль в 1999 году после того, как на стороне косовских албанцев выступили страны НАТО, осуществившие бомбардировку Югославии.

Путин Владимир
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