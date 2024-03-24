Речан заявил, что Молдова является безопасным местом для инвестиций

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Глава кабмина Молдовы Дорин Речан высоко оценил роль экономического совета при премьер-министре, отметившего на этой неделе десятилетие своей деятельности.
На торжественном мероприятии по случаю юбилея совета Речан отметил его эффективную работу в выявлении и решении проблем, с которыми сталкивается бизнес-среда, и продвижении инвестиционных возможностей в стране.
Он также заявил, что Молдова — безопасное место для инвестиций и обозначил европейскую интеграцию стратегической целью правительства.
«В ЕС самый большой и богатый рынок. Свободная торговля, которую Республика Молдова постепенно внедряет и ведет с ЕС, создает исключительные возможности для бизнесменов».
На мероприятии присутствовали бизнесмены и представители академической среды, представители международных партнеров Молдовы, в том числе посол Великобритании Ферн Хорин, глава офиса постпредства Евробанка реконструкции и развития в Молдове Катарина Бьорлин Хансен и исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации в Молдове Марианна Руфа.