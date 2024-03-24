Максим Морошан: Мы стоим рядом с российским народом в этот тяжелый момент

Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кто пострадал от этого ужасного акта насилия. Мы стоим рядом с российским народом в этот тяжелый момент. В знак скорби и поддержки бельчане принесли цветы и детские игрушки к русской общине в Бельцах. Пусть наша солидарность поможет облегчить страдания утраты и поддержать тех, кто нуждается в поддержке.