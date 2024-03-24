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Максим Морошан: Мы стоим рядом с российским народом в этот тяжелый момент

Президент Ассоциации «Я бельчанин» Максим Морошан вместе с коллегами в Бельцах почтил память жертв теракта в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Ассоциации «Я бельчанин» Максим Морошан вместе с коллегами в Бельцах почтил память жертв теракта в РФ, сообщает ТРИБУНА.

"Сегодня наша боль стала общей. В Российской Федерации объявлен день траура в память о жертвах теракта, произошедшего в Москве 22 марта.

Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кто пострадал от этого ужасного акта насилия. Мы стоим рядом с российским народом в этот тяжелый момент. В знак скорби и поддержки бельчане принесли цветы и детские игрушки к русской общине в Бельцах. Пусть наша солидарность поможет облегчить страдания утраты и поддержать тех, кто нуждается в поддержке.

Город Бельцы, скорбим вместе с вами!", — сказал Максим Морошан.

Бельцы скорбят с народом России.