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Губернатор Омской области Виталий Хоценко прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом

В воскресенье, 24 марта 2024 года, делегация Омской области во главе с Губернатором Виталием Хоценко прибыла с рабочим визитом в Республику Беларусь.

Посещение республики началось с возложения в Минской области цветов к Мемориальному комплексу «Хатынь».

Комплекс находится на месте уничтоженной вместе с ее жителями деревни Хатынь, где 22 марта 1943 года фашисты устроили расправу.

«Почтили память погибших здесь в марте 1943 года ни в чем не виновных людей. К сожалению, сейчас, как и 81 год назад, фашисты продолжают совершать чудовищные преступления против мирных и беззащитных жителей. И мы просто обязаны сделать всё возможное, чтобы фашизм и неонацизм навсегда были искоренены. Это наш долг перед погибшими в Великой Отечественной войне и перед всеми, кто стал жертвой подлых преступлений», — сообщил Губернатор Виталий Хоценко.

Другие подробности и цели рабочей поездки пока не называются.