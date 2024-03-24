Глава МВД: Молдова и Украина могут создать патрули для борьбы с нелегальной миграцией

«Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими коллегами на Украине, и мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Таким образом мы предотвратим и сдержим эту нелегальную миграцию», — заявил Эфрос в интервью Ziarul de Garda.