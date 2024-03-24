Глава МВД: Молдова и Украина могут создать патрули для борьбы с нелегальной миграцией

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос заявил, что Кишинев готов возобновить совместное с Украиной патрулирование границ, чтобы бороться с нелегальной миграцией украинских уклонистов.
«Конечно, каждый пытается спасти свою жизнь, и чаще всего нелегально пересекают государственную границу мужчины от 18 до 60 лет», — отметил Ефрос.
По его словам, еженедельно молдавская сторона проводит одну-две операции по выявлению различных схем миграции.
«Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими коллегами на Украине, и мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Таким образом мы предотвратим и сдержим эту нелегальную миграцию», — заявил Эфрос в интервью Ziarul de Garda.
При этом он признал, что к этим схемам иногда причастны в том числе и сотрудники Пограничной полиции Молдовы.
«Здесь мы не проводим разграничения, гражданское это лицо или офицер Погранслужбы. Расследования проводятся в отношении всех, кто нарушил закон», — подчеркнул министр.