Власти Молдавии помогут Киеву бороться с бегством уклонистов

«Мы обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны. Таким образом мы предотвратим и сдержим эту нелегальную миграцию», — заявил Эфрос в интервью Ziarul de Gardă.