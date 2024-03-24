Макрон выступил против израильской операции в Рафахе

«Президент Республики выразил глубочайшую обеспокоенность операциями, проводимыми с понедельника израильской армией в больничном комплексе “Аш-Шифа”, и вновь заявил о своем решительном несогласии с израильским наступлением на Рафах. Он напомнил, что насильственное перемещение населения является военным преступлением по международному праву и что будущее Газы может быть решено только в рамках будущего палестинского государства под ответственность палестинской администрации», — говорится в сообщении.