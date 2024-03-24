Мицкевич объяснил, почему ВНС будет работать два дня

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Глава секретариата Всебелорусского народного собрания (ВНС) Валерий Мицкевич ожидает, что оно пройдет хорошо торжественно и правильно, об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, делегаты ВНС соберутся на заседание в белорусской столице, и секретариату нужно обеспечить его работу и проведение первого мероприятия, на котором будут приняты решения, определенные законом и Конституцией.
Отвечая на вопрос, почему собрание ВНС будет проходить два дня — 24 и 25 апреля — глава секретариата пояснил, что на первом заседании необходимо принять кадровые решения.
«Без которых дальнейшая работа немыслима. Необходимо избрать председателя ВНС, заместителя или заместителей, определить количество членов президиума», — сказал он.
Мицкевич обратил внимание, что на первом заседании будет избран президиум ВНС, который станет работать на постоянной основе.
«После того как будут решены кадровые вопросы, будет определена повестка дня. Есть одна особенность: закон определяет, что председатель, заместитель и президиум избираются тайным голосованием», — напомнил он.
После чего Мицкевич особо отметил, что тайное голосование подразумевает изготовление бюллетеней, работу счетной комиссии. Процедура напоминает голосование на выборах в Палату представителей.
Глава секретариата подчеркнул, что ВНС будет собираться не реже одного раза в год, но в случае необходимости заседания могут проводиться и чаще.