Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

Атталь написал в соцсети X, что в связи с тем, что ответственность за нападение якобы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, а также ввиду угроз, которые стоят перед страной, было принято решение повысить уровень террористической опасности до самого высокого: «срочная угроза нападения».