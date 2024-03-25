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Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

Наивысший уровень террористической опасности ввели во Франции после совещания совета по национальной обороне. Как сообщил премьер-министр республики Габриэль Атталь, это связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Источник: Reuters

Атталь написал в соцсети X, что в связи с тем, что ответственность за нападение якобы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, а также ввиду угроз, которые стоят перед страной, было принято решение повысить уровень террористической опасности до самого высокого: «срочная угроза нападения».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание Совета по обороне после теракта в «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.