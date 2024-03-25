FT: Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения

Бывший начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики заявил Financial Times, что существует необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Японию, так как именно США берут на себя главную роль в региональной обороне. «Это [назначение такого офицера] посылает сигнал Китаю и КНДР, и с точки зрения сдерживания имеет смысл заявить, что США укрепят командную структуру в Японии», — считает Орики.