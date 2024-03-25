FT: Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и КНДР. Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По информации издания, на встрече 10 апреля в Белом доме президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации японского военного командования.
Бывший начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики заявил Financial Times, что существует необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Японию, так как именно США берут на себя главную роль в региональной обороне. «Это [назначение такого офицера] посылает сигнал Китаю и КНДР, и с точки зрения сдерживания имеет смысл заявить, что США укрепят командную структуру в Японии», — считает Орики.
По данным газеты, может быть рассмотрена и возможность модернизации формирований Вооруженных сил США, размещенных в Японии.
Белый дом, Пентагон, Индо-Тихоокеанское командование ВС США и правительство Японии отказались от комментариев изданию.