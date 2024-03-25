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23-летний житель Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Сибиряк родился 3 августа 2000 года в селе Олой.

Источник: Соцсети

Военнослужащий Альберт Багдасарян из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает глава района Геннадий Осодоев в своем телеграм-канале.

Сибиряк родился 3 августа 2000 года в селе Олой. В семье он был единственным ребенком. В первый класс Альберт пошел в Иркутске.

Мальчик рано потерял отца, его воспитывали мама и бабушка. В школе занимался тайским боксом, вольной борьбой и рукопашным боем.

После окончания девятого класса сибиряк поступил в машиностроительный колледж ИРНИТУ. Потом Альберт работал в сфере строительства. Он трудился в Иркутске и поселке Усть-Ордынский. В начале декабря 2023 года заключил контракт и отправился в зону СВО.

Недавно семье Багдасарян сообщили трагическую новость. Альберт погиб.

— Выражаю соболезнование маме и бабушке военнослужащего, а также всем родственникам и тем, кто знал Альберта, — говорит Геннадий Осодоев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что военнослужащий из Усть-Кута погиб в зоне СВО.