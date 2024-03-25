23-летний житель Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

После окончания девятого класса сибиряк поступил в машиностроительный колледж ИРНИТУ. Потом Альберт работал в сфере строительства. Он трудился в Иркутске и поселке Усть-Ордынский. В начале декабря 2023 года заключил контракт и отправился в зону СВО.