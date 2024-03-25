Отвагу в зоне СВО проявляют военнослужащие из Хабаровского края

Подразделение под руководством сержанта Никиты Корепанова военнослужащего ВВО захватило три опорных пункта противника, ликвидировало три танка и четыре БМП ВСУ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
На одном из направлений в зоне СВО в ходе ведения боя под руководством сержанта Никиты Корепанова командира танкового подразделения учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, были отбиты и взяты под контроль наших войск три опорных пункта противника, подбито три танка, 4 БМП.
Отвага, решительность и высокий профессионализм сержанта Никиты Корепанова способствовали спасению многих жизней военнослужащих подразделения и успешному выполнению боевых задач.