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Отвагу в зоне СВО проявляют военнослужащие из Хабаровского края

Под руководством сержанта Никиты Корепанова были отбиты и взяты под контроль три опорных пункта противника.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Подразделение под руководством сержанта Никиты Корепанова военнослужащего ВВО захватило три опорных пункта противника, ликвидировало три танка и четыре БМП ВСУ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

На одном из направлений в зоне СВО в ходе ведения боя под руководством сержанта Никиты Корепанова командира танкового подразделения учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, были отбиты и взяты под контроль наших войск три опорных пункта противника, подбито три танка, 4 БМП.

Отвага, решительность и высокий профессионализм сержанта Никиты Корепанова способствовали спасению многих жизней военнослужащих подразделения и успешному выполнению боевых задач.