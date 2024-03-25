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Глава агентства госзаказа Красноярского края Вразовская уходит в отставку

Мария Вразовская возглавляла агентство с марта 2018 года.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель агентства госзаказа Красноярского края Мария Вразовская уходит в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте краевого правительства.

Мария Вразовская возглавляла агентство с марта 2018 года, а до этого руководила отделом государственных закупок управления капитального строительства.

В настоящий момент временно исполняющей обязанности руководителя агентства госзакупок назначена Татьяна Преловская.

Ранее стало известно, что Елена Цитович стала заместителем министра строительства Красноярского края.