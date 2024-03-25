Глава агентства госзаказа Красноярского края Вразовская уходит в отставку

Руководитель агентства госзаказа Красноярского края Мария Вразовская уходит в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте краевого правительства.
Мария Вразовская возглавляла агентство с марта 2018 года, а до этого руководила отделом государственных закупок управления капитального строительства.
В настоящий момент временно исполняющей обязанности руководителя агентства госзакупок назначена Татьяна Преловская.
Ранее стало известно, что Елена Цитович стала заместителем министра строительства Красноярского края.