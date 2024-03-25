«Один из самых кровавых террористических актов»: Радий Хабиров начал оперативное совещание с минуты молчания

«Один из самых кровавых террористических актов, совершенных в нашей стране. Он ужасен по исполнению, по числу погибших людей… Мы, конечно, всей республикой соболезнуем родным погибших людей, желаем выздоровления тем, кто пострадал. Мы уверены, что причастные — исполнители, заказчики, организаторы — будут наказаны. Это удар по нашей стране, людям и нашему единству», — сказал Хабиров.