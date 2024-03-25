Постпред России назвал причины блокировки вступления Беларуси в ВТО

В феврале директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Юрий Горелик заявил, что процедура вступления в ВТО должна быть освобождена от дискриминационного подхода. Дипломат отметил, что процесс вступления в имеет много недостатков: он слишком длительный, сложный, склонный к потере темпа и прогресса. Его недобросовестно используют для оказания политического давления на присоединяющиеся государства.