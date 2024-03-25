Постпред России назвал причины блокировки вступления Беларуси в ВТО

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Процесс вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) блокируется исключительно по политическим мотивам, это частично объясняет чрезвычайно длительную процедуру, об этом заявил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
По его словам, в очереди на вступление сейчас находятся 21 страна и одна таможенная территория.
«Ситуация с длительностью процедуры присоединения к ВТО частично объясняется и склонностью некоторых крупных членов организации предъявлять к кандидатам завышенные и нередко политически мотивированные требования. А процесс присоединения Беларуси сейчас просто заблокирован по исключительно политическим мотивам», — сказал он в интервью агентству РИА Новости.
Платонов отметил, что такое отношение несправедливо, так как ВТО всегда позиционировала себя как торговая организация, максимально удаленная от политики.
Политическая ангажированность
Российский постпред выразил сожаление, что поведение некоторых крупных участников ВТО в последнее время «все более политически ангажировано». По этой причине становится все более сложно достичь прогресс на разных переговорных треках.
На сегодняшний день, по его словам, средняя продолжительность процедуры присоединения к ВТО новых членов занимает 20 лет.
Платонов полагает, что для оптимизации процесса необходимо прекратить практику «выжимания» из кандидатов обязательств по максимальной либерализации режима торговли, а также обязательств, которые выходят за рамки сфер регулирования соглашений ВТО. В частности, Россия придает важное значение решению этой проблемы.
В феврале директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Юрий Горелик заявил, что процедура вступления в ВТО должна быть освобождена от дискриминационного подхода. Дипломат отметил, что процесс вступления в имеет много недостатков: он слишком длительный, сложный, склонный к потере темпа и прогресса. Его недобросовестно используют для оказания политического давления на присоединяющиеся государства.
Беларусь и ВТО
Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году. С 2015 года переговорный процесс активизировался, и у властей республики даже было ожидание, что Минск может присоединиться к организации в 2020 году.
Но в конце марта 2022 года ВТО сообщила об остановке рассмотрения заявки Минска, так как республика не подходит для членства.
Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Беларуси произошел из-за поддержки Минском спецоперации РФ на Украине.