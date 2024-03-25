Мэр Челябинска поручила согласовывать массовые мероприятия с полицией

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила ориентироваться на рекомендации полиции при проведении мероприятий с участием большого количества людей.
— По проведению культурно-массовых мероприятий, патриотических, спортивных обязательно согласование с Управлением внутренних дел, — обратилась Наталья Котова к вице-мэру по социальному развитию Сергею Авдееву.
Совещание в мэрии Челябинска 25 марта началось с минуты молчания в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ранее стало известно об отмене или переносе челябинских концертов сразу нескольких известных исполнителей. После теракта отменили занятия в школах Челябинской области, а студентов перевели на дистант.