Спикер парламента Молдовы отправляется с двухдневным визитом в Латвию

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу совершит официальный визит в Латвийскую Республику с 25 по 26 марта 2024 года по приглашению своего Рижского коллеги.
В Риге глава законодательного собрания Молдовы проведет встречи с латвийским руководством: президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.
По итогам переговоров Гросу и Миериня проведут пресс-конференцию, после чего они примут участие в церемонии возложения цветов к монументу Свободы в Риге.
В план визита спикера молдавского парламента в Латвию также входят дискуссии с председателями парламентских комиссий по делам Европы и иностранных дел, с представителями организации по обеспечению информационной безопасности Латвии (CERT.LV).
По традиции также пройдет встреча с молдавской диаспорой, гражданами Молдовы, которые живут, учатся или работают в Латвии.
В состав парламентской делегации, которая будет сопровождать Гросу в Риге, также войдут председатель группы дружбы с Латвийской Республикой Алина Дандара и Михаил Друцэ, член комиссии по внешней политике и европейской интеграции.