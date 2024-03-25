«Задача — не размазать деньги. Это проект в долгую. В этом году полмиллиарда, в следующем [бюджет] увеличим. Начинайте с тех, кто в самом неприглядном состоянии находятся. Первичному здравоохранению Уфы точно надо помочь. Первичка не дорабатывает», — сказал Радий Хабиров.
«Задача — не размазать деньги»: Радий Хабиров поручил модернизировать поликлиники Уфы
В Уфе стартует проект по модернизации медицинских организаций. Он продлится до 2029 года. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Роберт Иштуков. В текущем году в программу попадут детские поликлиники № 2, 5. Глава Башкирии Радий Хабиров попросил в рамках проекта проводить все необходимые работы — от ремонта до оснащения оборудованием.