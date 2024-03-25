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Депутат из Новосибирска попросил Путина сохранить военный городок в Октябрьском районе

НОВОСИБИРСК, 25 февраля, ФедералПресс. Вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Военный городок в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом он сообщил в соцсети, на своей странице «Вконтакте».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Накануне 80-й годовщины Великой Победы я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь сохранить и восстановить уникальный военный городок в Новосибирске и создать на его бесценной земле масштабный Музей военной истории Сибири имени прославленного летчика-истребителя Великой Отечественной войны, трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина», — сказал Панферов.

Депутат отметил, что сейчас объекты культурного наследия находятся в заброшенном состоянии, территория не охраняется. Панферов опасается, что если участок лишится значения памятника, то военный городок полностью снесут, а на его территории построят высотные здания.

Депутат также добавил, что на участке расположен военный госпиталь № 425, в нем лечатся раненые солдаты.

Напомним, главу округа Новосибирска ждет суд за демонтаж стелы.

Путин Владимир