Депутат из Новосибирска попросил Путина сохранить военный городок в Октябрьском районе

«Накануне 80-й годовщины Великой Победы я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь сохранить и восстановить уникальный военный городок в Новосибирске и создать на его бесценной земле масштабный Музей военной истории Сибири имени прославленного летчика-истребителя Великой Отечественной войны, трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина», — сказал Панферов.
Депутат отметил, что сейчас объекты культурного наследия находятся в заброшенном состоянии, территория не охраняется. Панферов опасается, что если участок лишится значения памятника, то военный городок полностью снесут, а на его территории построят высотные здания.
Депутат также добавил, что на участке расположен военный госпиталь № 425, в нем лечатся раненые солдаты.
Напомним, главу округа Новосибирска ждет суд за демонтаж стелы.