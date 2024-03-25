Виталий Хоценко и Сергей Шелест отправились в Беларусь

«К сожалению, сейчас, как и 81 год назад, фашисты продолжают совершать чудовищные преступления против мирных и беззащитных жителей. И мы просто обязаны сделать всё возможное, чтобы фашизм и неонацизм навсегда были искоренены. Это наш долг перед погибшими в Великой Отечественной войне и перед всеми, кто стал жертвой подлых преступлений», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.