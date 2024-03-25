Глава правительства Узбекистана посетил посольство России и выразил соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»

В этот же день председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в связи с терактом в Москве направила письмо с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.