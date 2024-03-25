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Глава правительства Узбекистана посетил посольство России и выразил соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня посетил посольство России, чтобы выразить соболезнования в связи с многочисленными жертвами при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Через посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова он передал слова поддержки российскому народу, а также оставил запись в Книге соболезнований.

Ранее глава правительства направил соболезнования своему российскому коллеге Михаилу Мишустину.

Слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим 23 марта выразил президент Узбекистана.

В этот же день председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в связи с терактом в Москве направила письмо с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Запись в Книге соболезнований в посольстве России в Ташкенте оставили главы МИД Бахтиёр Саидов и МВД Пулат Бобожонов, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов, а также и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и другие официальные лица.

Российское посольство с связи с трагическими событиями посетил также ряд иностранных послов в Узбекистане..

По последним данным, в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек. Правоохранители России задержали четверых исполнителей теракта.