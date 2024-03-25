Глава правительства Узбекистана посетил посольство России и выразил соболезнования в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»

Через посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова он передал слова поддержки российскому народу, а также оставил запись в Книге соболезнований.
Ранее глава правительства направил соболезнования своему российскому коллеге Михаилу Мишустину.
Слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим 23 марта выразил президент Узбекистана.
В этот же день председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в связи с терактом в Москве направила письмо с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.
Запись в Книге соболезнований в посольстве России в Ташкенте оставили главы МИД Бахтиёр Саидов и МВД Пулат Бобожонов, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов, а также и.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и другие официальные лица.
Российское посольство с связи с трагическими событиями посетил также ряд иностранных послов в Узбекистане..
По последним данным, в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек. Правоохранители России задержали четверых исполнителей теракта.