Красноярскую чиновницу Филатову обвинили в безразличии из-за отсутствия фото свечи

Женщина заявила, что ее обвинили в безразличии, так как она не опубликовала фотографию траурной свечи после теракта в подмосковном «Крокусе». С претензией ей написала девушка:
«Сообщение длинное, смысл короткий — я не выложила свечу, не написала про траур, и у меня нет сердца».
Юлия Филатова добавила, что не будет спорить с мнением своих подписчиков. Однако, она отметила, что все по-разному переживают горе и не обязательно им делиться:
«Выкладывать свечу — нормально. Не выкладывать — нормально. Говорить — нормально. Молчать — нормально. Грустите так, как можете. Нет методички, как скорбеть».