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Красноярскую чиновницу Филатову обвинили в безразличии из-за отсутствия фото свечи

Об этом замруководителя администрации губернатора края Юлия Филатова (в девичестве Верхушина) рассказала в своем телеграм-канале.

Источник: Соцсети

Женщина заявила, что ее обвинили в безразличии, так как она не опубликовала фотографию траурной свечи после теракта в подмосковном «Крокусе». С претензией ей написала девушка:

«Сообщение длинное, смысл короткий — я не выложила свечу, не написала про траур, и у меня нет сердца».

Юлия Филатова добавила, что не будет спорить с мнением своих подписчиков. Однако, она отметила, что все по-разному переживают горе и не обязательно им делиться:

«Выкладывать свечу — нормально. Не выкладывать — нормально. Говорить — нормально. Молчать — нормально. Грустите так, как можете. Нет методички, как скорбеть».