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Токаев направил телеграмму президенту Греции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Греческой Республики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Reuters

Касым-Жомарт Токаев поздравил Катерину Сакелларопулу и греческий народ с национальным праздником — Днем независимости.

«Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского союза, добивалась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией. Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться», — говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Катерине Сакелларопулу успехов в ее ответственной деятельности, а дружественному народу Греции — благополучия.

Напомним: недавно под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности. Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.