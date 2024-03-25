Токаев направил телеграмму президенту Греции

Касым-Жомарт Токаев поздравил Катерину Сакелларопулу и греческий народ с национальным праздником — Днем независимости.
«Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского союза, добивалась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией. Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться», — говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Катерине Сакелларопулу успехов в ее ответственной деятельности, а дружественному народу Греции — благополучия.
Напомним: недавно под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности. Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.