Стало известно, чем будет заниматься новый заместитель Министра образования Омской области

«Рад, что в команде министерства образования Омской области появился еще один грамотный и компетентный управленец. Наталия Ивановна Щербина назначена моим новым заместителем по итогам регионального кадрового проекта “Омская область: ПРОдвижение”. Ключевыми блоками ее работы станут государственные закупки для “Точек роста”, “ИТ-кубов” и Кванториумов, а также капитальный ремонт образовательных организаций региона», — сказал министр образования Омской области Иван Кротт.