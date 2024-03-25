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Стало известно, чем будет заниматься новый заместитель Министра образования Омской области

Минстр образования Омской области Иван Кротт рассказал, чем будет заниматься его новый заместитель заместитель Наталия Щербина. Напомним, о соответствующем назначении ранее сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Источник: Reuters

По словам Ивана Кротта, Наталия Щербина будет заниматься материально-техническим обеспечением образовательных организаций Омской области, курировать государственные закупки и капитальный ремонт образовательных учреждений региона, а также отвечать за блок безопасности.

«Рад, что в команде министерства образования Омской области появился еще один грамотный и компетентный управленец. Наталия Ивановна Щербина назначена моим новым заместителем по итогам регионального кадрового проекта “Омская область: ПРОдвижение”. Ключевыми блоками ее работы станут государственные закупки для “Точек роста”, “ИТ-кубов” и Кванториумов, а также капитальный ремонт образовательных организаций региона», — сказал министр образования Омской области Иван Кротт.

Напомним, ранее Наталия Щербина работала начальником отдела контрактной службы в Омском государственном педагогическом университете.