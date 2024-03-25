Губернатор Махонин призвал быть вместе после трагедии в «Крокус Сити Холл»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал быть вместе после трагедии в «Крокус Сити Холл».
В сообщении, опубликованном 25 марта в своём телеграм-канале, Махонин рассказал о том, как жители Прикамья отреагировали на трагедию, произошедшую в Москве. «Бесконечный клин белых журавлей поднялся вверх по стене “Крокус Сити Холла” и полетел дальше по всей стране. Люди размещают рисунки и фото журавлей на окнах, приносят сложенных из бумаги птиц на стихийные мемориалы. Случившееся навсегда останется в наших сердцах», — отметил губернатор.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. Вооружённые мужчины расстреливали людей перед началом концерта группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. В трагедии пострадало больше ста человек. Погибло 137. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что в здании в момент теракта находились жители Пермского края. Они приехали на танцевальные соревнования. 14 парам прикамцев удалось спастись.