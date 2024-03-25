Губернатор Махонин призвал быть вместе после трагедии в «Крокус Сити Холл»

В сообщении, опубликованном 25 марта в своём телеграм-канале, Махонин рассказал о том, как жители Прикамья отреагировали на трагедию, произошедшую в Москве. «Бесконечный клин белых журавлей поднялся вверх по стене “Крокус Сити Холла” и полетел дальше по всей стране. Люди размещают рисунки и фото журавлей на окнах, приносят сложенных из бумаги птиц на стихийные мемориалы. Случившееся навсегда останется в наших сердцах», — отметил губернатор.