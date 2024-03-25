Бюро по реинтеграции — об инциденте в Приднестровье: он спровоцирован для создания паники

«В условиях отсутствия возможности военного нападения на Республику Молдова подобные действия направлены на усиление паники, разжигание недоверия в обществе и ослабление экономики. Подчеркиваем, что подобные действия не имеют реальных последствий и не несут реальной опасности для граждан, а планируются лишь для того, чтобы напугать людей», — заявили в бюро.