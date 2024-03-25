Бюро по реинтеграции — об инциденте в Приднестровье: он спровоцирован для создания паники

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В Бюро политики реинтеграции сообщили, что в связи с недавним инцидентом в Приднестровье с подрывом военного вертолета «профильные учреждения Республики Молдова тщательно проанализировали видеоизображения, транслируемые в различных социальных сетях и СМИ левобережья».
Пресс-служба бюро проинформировала о выводах, которые были сделаны итогам проведенного анализа и собранной информации. Так, по версии ведомства:
в распространенных материалах присутствуют очевидные элементы видеомонтажа, указывающие на то, что возгорание вертолета было вызвано иными факторами, чем дрон, который появляется на изображениях;
инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе на обоих берегах Днестра.
Бюро политики реинтеграции заявило, что, по имеющейся информации, «в предстоящий период Российская Федерация планирует еще больше подобных действий по периметру Приднестровского региона и Зоны безопасности».
«В условиях отсутствия возможности военного нападения на Республику Молдова подобные действия направлены на усиление паники, разжигание недоверия в обществе и ослабление экономики. Подчеркиваем, что подобные действия не имеют реальных последствий и не несут реальной опасности для граждан, а планируются лишь для того, чтобы напугать людей», — заявили в бюро.
Также сообщается, что «компетентные органы Республики Молдова в сотрудничестве с внешними партнерами внимательно следят за ситуацией в регионе».
Напомним, на территории одной из воинских частей Тирасполя 17 марта произошел пожар, возникший в результате взрыва. Было предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе.
Следственный комитет Приднестровья сообщил, что по факту подрыва вертолета Ми-8 в Тирасполе возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Во внешнеполитическом ведомстве региона произошедшее назвали терактом.
Ранее инцидент прокомментировали в Бюро политики реинтеграции, заявив, что «власти Кишинева, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион».
В российском МИД заявили, что «заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима выглядят смешно», подчеркнув, что инцидент стал попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.