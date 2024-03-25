Перспективы развития Черемхово губернатор Приангарья обсудил с главой города

Сейчас в городе есть объекты, которые либо строятся, либо находятся на капремонте. Важно реально оценить сроки сдачи объектов, а также проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования, если возникнет такая необходимость, — подчеркнул глава региона.
В настоящее время в Черемхово идёт ремонт школы № 1. Там уже завершены работы по обновлению кровли, бассейна и спортзала.
Школа № 1 — крупнейшее в городе образовательное учреждение, ремонт которого нужно завершить в кратчайшие сроки. Для этого необходимо дополнительное финансирование на выполнение фасадных работ, — сказал мэр Черемхово Вадим Семенов.
Губернатор дал поручение рассмотреть возможность дополнительного финансирования, чтобы все работы завершились к началу будущего учебного года. Ещё одну школу в Черемхово будут капитально ремонтировать в 2025 году. На соответствующие работы выделят 100 миллионов рублей.
В Черемхово также идёт строительство новых социальных объектов. Так, по улице 1-й Лермонтова возводят детский сад, рассчитанный на 110 воспитанников. Уже готовы фундамент, стены и монолитный каркас двух этажей. Сейчас строители выполняют кирпичную кладку перегородок, монтируют инженерные системы. Стоимость объекта — более 200 миллионов рублей. Эти средства были выделены из региональной казны и черемховского бюджета.
В Черемхово строится жильё для переселенцев из аварийных домов. Недавно ключи от новых квартир получили 35 семей. До конца текущего года планируется переселить ещё более 540 семей.