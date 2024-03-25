Перспективы развития Черемхово губернатор Приангарья обсудил с главой города

В Черемхово также идёт строительство новых социальных объектов. Так, по улице 1-й Лермонтова возводят детский сад, рассчитанный на 110 воспитанников. Уже готовы фундамент, стены и монолитный каркас двух этажей. Сейчас строители выполняют кирпичную кладку перегородок, монтируют инженерные системы. Стоимость объекта — более 200 миллионов рублей. Эти средства были выделены из региональной казны и черемховского бюджета.