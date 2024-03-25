Оперативное совещание у волгоградского губернатора началось с минуты молчания

Тем временем, волгоградцы продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам на Аллее Героев и на набережной. В храмах прошли панихиды. С понедельника, 25 марта, возобновил работу областной центр крови. Хотя день общенационального траура и прошел, в Волгограде отменили многие развлекательные мероприятия, запланированные на начало рабочей недели.