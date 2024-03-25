Оперативное совещание у волгоградского губернатора началось с минуты молчания

Традиционное оперативное совещание по понедельникам в администрации Волгоградской области 25 марта началось с минуты молчания в память о погибших в зверском теракте в «Крокус Сити Холле». Губернатор Андрей Бочаров пожелал выздоровления пострадавшим и напомнил чиновникам об обеспечении безопасности.
— Особенно больно сознавать, что среди погибших — женщины и дети, — подчеркнул Андрей Бочаров и отметил, что среди жертв теракта есть и волгоградцы.
В регионе с 23 марта усилил меры безопасности. Патрули можно заметить на улицах, в торговых центрах, в метротраме. Усилили досмотр на входе в места скопления людей. В режим повышенной готовности перевели все службы.
Тем временем, волгоградцы продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам на Аллее Героев и на набережной. В храмах прошли панихиды. С понедельника, 25 марта, возобновил работу областной центр крови. Хотя день общенационального траура и прошел, в Волгограде отменили многие развлекательные мероприятия, запланированные на начало рабочей недели.