Лукашенко сутки был на связи с Путиным после теракта в «Крокусе»

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ни России, ни Беларуси расслабляться нельзя, это показали события в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.
«Как время показывает, расслабляться нам ни в ком случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени, об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов, спокойной жизни они нам не дадут», — заявил он на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко в Минске.
По словам главы государства, «истории будут все больше и больше запутанные».
«Должен вам сказать, что эти сутки с президентом Путиным мы были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете», — отметил Лукашенко.
Погибшие и пострадавшие
По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, процедура опознания тел ведется круглосуточно со вчерашнего дня. Более 100 человек остаются в больницах, многие в тяжелом состоянии.
Известно о погибшей в теракте гражданке Беларуси и о серьезно пострадавшем охраннике — белорус Алим Кошеваров работал в развлекательном центре и дежурил в день трагедии, на данный момент он в больнице в критическом состоянии. Его коллега, также белорусский гражданин Вадим Кулик, пока числится пропавшим, о его судьбе нет никакой информации.
По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт», четверо задержанных боевиков, участвовавших в нападении на концертный зал, накануне были доставлены в суд, им предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, они заключены под стражу до 22 мая.