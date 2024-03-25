Лукашенко сутки был на связи с Путиным после теракта в «Крокусе»

«Как время показывает, расслабляться нам ни в ком случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени, об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов, спокойной жизни они нам не дадут», — заявил он на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко в Минске.