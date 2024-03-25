Радий Хабиров поделился планами по капремонту школ

«Шесть школ — в Уфе, Кумертау, Стерлитамаке, Бижбулякском, Абзелиловском, Баймакском районах — завершим в этом году. В остальных 25 — в Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Бирском, Мелеузовском, Дюртюлинском, Учалинском районах — ремонт продлится до следующего года. Кроме того, на 2025 год запланировали отремонтировать еще восемь школ», — написал глава республики на своей странице в соцсетях.