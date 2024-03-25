Глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами по капремонту школ. В ближайшие два года обновлений ждут 31 заведение, только 6 из них завершат в этом году.
«Шесть школ — в Уфе, Кумертау, Стерлитамаке, Бижбулякском, Абзелиловском, Баймакском районах — завершим в этом году. В остальных 25 — в Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Бирском, Мелеузовском, Дюртюлинском, Учалинском районах — ремонт продлится до следующего года. Кроме того, на 2025 год запланировали отремонтировать еще восемь школ», — написал глава республики на своей странице в соцсетях.
На работы будет выделено более 3,3 млрд рублей из федерального бюджета.
Отметим, что работы ведутся по федеральной программе капремонта школ. За два года до этого были обновлены и модернизированы 140 общеобразовательных учреждений. В будущем программа будет распространена на детские сады и колледжи.