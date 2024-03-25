Казахстан и Кипр обсудили введение безвизового режима

— С моим коллегой мы обсудили введение безвизового режима для наших граждан и перспективы прямого воздушного сообщения между двумя странами. Я верю, что мнения и инициативы в этом контексте будут реализованы в ближайшее время, — заявил глава МИД Казахстана.