Казахстан и Кипр обсудили введение безвизового режима

В ходе визита министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса в Казахстан, главы внешнеполитических ведомств обеих стран подписали меморандум «О воздушном сообщении» между Казахстаном и Кипром. Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу считает, что данный документ даст дополнительный импульс расширению сотрудничества между двумя странами.
— С моим коллегой мы обсудили введение безвизового режима для наших граждан и перспективы прямого воздушного сообщения между двумя странами. Я верю, что мнения и инициативы в этом контексте будут реализованы в ближайшее время, — заявил глава МИД Казахстана.
Он добавил, что еще одной важной темой для обсуждения стала региональная и глобальная повестка. По словам Мурата Нуртлеу, у Казахстана и Кипра схожие позиции по многим актуальным международным вопросам.