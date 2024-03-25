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Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк в своем Telegram-канале признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России.

«Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки», — написал Малюк, назвав в числе целей нефтеперерабатывающие заводы, а также Крымский мост и корабли в Черном море.

Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

нефть