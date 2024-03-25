Дмитрий Азаров выразил соболезнования из-за смерти самарского журналиста

— От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Комракова. Это невосполнимая потеря для региона. От нас ушел выдающийся профессионал, с именем которого связаны важнейшие вехи развития самарской журналистики, — сказал глава региона.