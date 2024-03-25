Дмитрий Азаров выразил соболезнования из-за смерти самарского журналиста

В Самаре на 65-м году жизни скончался известный журналист Александр Комраков. Соболезнования родным, близким и коллегам выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
— От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Комракова. Это невосполнимая потеря для региона. От нас ушел выдающийся профессионал, с именем которого связаны важнейшие вехи развития самарской журналистики, — сказал глава региона.
Журналист работал в известных, авторитетных изданиях, его опыт и знания были востребованы на военной и государственной службах. В последние годы Александр Комраков трудился в аналитическом управлении департамента внутренней политики Самарской области.
— Он был разносторонне талантливым и сочетал в себе качества мудрого, требовательного руководителя и чуткого, скромного человека. Нам будет очень не хватать этого замечательного, душевного и по-настоящему доброго человека, — сказал Дмитрий Азаров.
Прощание с известным журналистом пройдет 26 марта в Самаре на улице Борской, 108 (зал 3) с 10:00 до 11:45. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Комракова.