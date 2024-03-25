«Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы», — президент

Как сообщает пресс-служба главы государства, в беседе с работниками предприятия президент отметил, что в Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота. И предприниматели могут покупать его в рассрочку, — такой возможности нет в других странах. Однако Узбекистан перерабатывает всего 6 процентов золота.