«Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы», — президент

Как сообщает пресс-служба главы государства, в беседе с работниками предприятия президент отметил, что в Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота. И предприниматели могут покупать его в рассрочку, — такой возможности нет в других странах. Однако Узбекистан перерабатывает всего 6 процентов золота.
«Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы. Мы немного отстали в этой области. Поэтому создаем дополнительные условия для производства. И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль», -сказал Шавкат Мирзиёев.
Указ президента о мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли дает дополнительные возможности производителям ювелирных изделий. Они получили право закупать лом драгметаллов, драгоценные камни и изделия из них у горно-металлургических комбинатов и населения. Также им помогают привлекать технологии и специалистов из-за рубежа.
ООО «Гавхар груп» работает с 2022 года. Сегодня оно выпускает порядка 10 тысяч разновидностей ювелирных изделий, в том числе — высококачественные золотые корпуса для часов. Здесь налажено производство изделий любой формы с помощью 3D-моделирования.
В прошлом году предприятие произвело 270 килограммов ювелирных изделий, производственные мощности рассчитаны на 1 200 килограммов готовой продукции в год.
Также глава государства обсудил предложения по совершенствованию нормативного регулирования ювелирной отрасли с турецкими деловыми партнерами предприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что российский ювелирный бренд планирует выйти на рынок Узбекистана с ассортиментом, учитывающим местные предпочтения.