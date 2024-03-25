Радий Хабиров будет «жестко наказывать» за некачественное школьное питание в Башкирии

Однако в некоторых школьных столовых есть недочеты: чаще всего на полуфабрикатах и готовых продуктах нет специальных этикеток. Также в каких-то школах неправильно хранят либо повторно замораживают продукты, не соблюдают санитарные нормы в столовых, пищеблоках и холодильниках. Кроме того, частое нарушение — неправильные отбор и хранение суточных проб.
Радий Хабиров потребовал устранить эти нарушения и через некоторое время вновь проверить эти школы. Руководитель региона добавил, что главы районов и городов должны лично неожиданно заходить в школьные столовые и смотреть, какая в них обстановка.
«Надо навести до конца порядок. Очень жестко буду наказывать тех, кто здесь меня не услышит», — подчеркнул Хабиров.