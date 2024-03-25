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Радий Хабиров будет «жестко наказывать» за некачественное школьное питание в Башкирии

В Башкирии провели выездные проверки школьного питания в 75 школах 17 районов. Как отметил на оперативном совещании в ЦУРе глава региона Радий Хабиров, в целом в школах республики качество школьного питания повысилось.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Однако в некоторых школьных столовых есть недочеты: чаще всего на полуфабрикатах и готовых продуктах нет специальных этикеток. Также в каких-то школах неправильно хранят либо повторно замораживают продукты, не соблюдают санитарные нормы в столовых, пищеблоках и холодильниках. Кроме того, частое нарушение — неправильные отбор и хранение суточных проб.

Радий Хабиров потребовал устранить эти нарушения и через некоторое время вновь проверить эти школы. Руководитель региона добавил, что главы районов и городов должны лично неожиданно заходить в школьные столовые и смотреть, какая в них обстановка.

«Надо навести до конца порядок. Очень жестко буду наказывать тех, кто здесь меня не услышит», — подчеркнул Хабиров.

образование