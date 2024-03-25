Расследование теракта в «Крокусе» и дискуссии о смертной казни. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле, он «продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб».
Во второй половине дня он проведет совещание с участием руководителей силового и социального блоков, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Встреча пройдет в открытом режиме, ее участники обсудят в том числе поддержку пострадавших в результате теракта в «Крокусе».
График главы государства в связи с произошедшим не претерпел существенных изменений. «Поездки, которые планируются в обозримую перспективу — они в стадии подготовки».
Путин пока не планирует посещать место трагедии в «Крокус сити холле».
О расследовании теракта
«Идет следствие, и здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии по ходу следствия чрезвычайно неправильно».
«Пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия», в том числе об участии запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». «Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались».
«Призываем ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов». «Спецслужбы работают не покладая рук».
Кремль оставил без ответа вопрос о травмах, полученных террористами при задержании.
О помощи зарубежных стран
«Наши службы работают самостоятельно, сейчас ни о какой помощи речи не идет».
В последние дни у президента было «много телефонных разговоров» с лидерами зарубежных стран, все они высказывали «намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие» по борьбе с терроризмом.
«Наш мир показывает, что ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма».
«Борьба с терроризмом — это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия», однако сейчас «в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а ни в какой мере не ведется».
О предупреждениях насчет теракта
«Разведданные никогда не предоставляются Кремлю». Предупреждения о возможных терактах, в том числе из США, приходят «по каналам спецслужб».
«Это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается».
«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии».
О рассылке предложений устроить теракт
Серьезные СМИ в условиях массовой рассылки в Telegram предложений совершить теракт должны «информировать граждан о таких провокационных действиях». Россияне «должны быть мобилизованными, должны быть начеку, должны знать об угрозе таких провокаций».
Об усилении охраны ТЦ
«Это вопрос наших правоохранителей, которые, безусловно, будут анализировать ситуацию».
О годовщине Хатыни
Все эти события «эмоционально как минимум навсегда останутся в памяти россиян».