В Новосибирске спустя три месяца сняли режим ЧС после коммунальных аварий

«Отменить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Ленинского и Кировского районов Новосибирска», — говорится в постановлении.
В конце января 2024 года власти заявили, что не намерены отменять режим ЧС, так как работы по восстановлению последствий аварии еще не завершены. Режим ЧС в Новосибирске глава области ввел 19 января.
В марте стало известно, что Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу жителей, пострадавших от коммунальных аварий. Иск 4 марта года подал депутат горсовета Антон Картавин (признан иноагентом). Общая сумма требований составила 400 тыс. руб. Заявление было подано в интересах группы лиц (40 человек).
С начала 2024 года в Новосибирске случились как минимум четыре коммунальные аварии. Первые две произошли 11 января на теплосетях в Ленинском и Кировском районах. Тогда авария на теплотрассе привела к временному отключению от теплоснабжения и горячего водоснабжения более чем в 2,4 тыс. многоквартирных домах. 17 января в результате порыва теплосети и выброса горячей воды на проезжую часть пострадали 14 человек.