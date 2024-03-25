В Новосибирске спустя три месяца сняли режим ЧС после коммунальных аварий

С начала 2024 года в Новосибирске случились как минимум четыре коммунальные аварии. Первые две произошли 11 января на теплосетях в Ленинском и Кировском районах. Тогда авария на теплотрассе привела к временному отключению от теплоснабжения и горячего водоснабжения более чем в 2,4 тыс. многоквартирных домах. 17 января в результате порыва теплосети и выброса горячей воды на проезжую часть пострадали 14 человек.