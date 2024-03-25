МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа

В министерстве пояснили, что своими действиями США пытаются в одностороннем порядке сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования. «Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам, — говорится в сообщении. — Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств, отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции 1982 года исключительно в угоду собственным интересам».