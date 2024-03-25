В Молдове начнется сбор подписей в поддержку референдума о досрочных парламентских выборах

Ранее Усатый выступил с предложением об и инициировании консультативного референдума, на котором граждане ответят на вопрос, хотят ли они досрочных парламентских выборов. Он обратился к президенту Майе Санду, которую призвал инициировать этот республиканский референдум либо чтобы это сделали депутаты.