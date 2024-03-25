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В Молдове начнется сбор подписей в поддержку референдума о досрочных парламентских выборах

Граждане могут инициировать консультативный республиканский референдум, если соберут в его поддержку не менее 100 тысяч подписей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Создана инициативная группа по сбору подписей в поддержку референдума о досрочных парламентских выборах, об этом сообщил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

«Опросы общественного мнения показывают, что двое из трех молдаван хотят избавиться от этого “детского сада”, который пришел к власти в Молдове чисто в силу исторической случайности», — заявил Усатый.

Он уверен, что «разочарованные граждане — самая мощная оппозиционная сила», которую партия Усатого готова представлять.

По закону, граждане могут инициировать консультативный республиканский референдум, для чего необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.

Ранее Усатый выступил с предложением об и инициировании консультативного референдума, на котором граждане ответят на вопрос, хотят ли они досрочных парламентских выборов. Он обратился к президенту Майе Санду, которую призвал инициировать этот республиканский референдум либо чтобы это сделали депутаты.

Ни Майя Санду, ни депутаты на это предложение не откликнулись.