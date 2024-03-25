В Петербурге усиливают меры безопасности

Под председательством губернатора Александра Беглова в понедельник, 25 марта, прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в Петербурге.
В его ходе были скоординированы действия по принятым городским оперативным штабом решениям, сообщает пресс-служба главы города.
В частности, на нём решался вопрос усиления мер безопасности на общественном транспорте, в соцучреждениях, местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения, а также на инженерных и коммунальных сетях Петербурга.
При этом особо пристальное внимание обратят на места компактного проживания иностранцев и возьмут их под особый контроль. Усиливается контроль за обеспечением безопасности учебных заведений, а также взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций.
Отмечается, что ряд принятых мер станут частью нового формата противодействия террористической угрозе.
Напомним, власти Петербурга и Ленобласти мгновенно отреагировали на теракт в Подмосковье, в максимально короткие сроки введя меры безопасности, отменив массовые мероприятия и закрыв многие заведения.