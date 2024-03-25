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Токаев обсудил с министром иностранных дел Кипра развитие сотрудничества и взаимодействия

Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 25 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

«В ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр. Как отметил Глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.

Константинос Комбос, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.

Также заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял Константиноса Комбоса и обсудил текущее состояние и перспективы казахско-кипрского сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров в МИД был подписан Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Кипр по воздушному сообщению.