Донские казаки поехали в Подмосковье готовиться к параду на Красной площади

В составе коробки казаков, которая будет участвовать в параде, будут представители всех регионов Войска Донского: Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия. Всего это 130 человек, 107 из которых — основной состав, а также 23 — запасные. Среди них будут трое участников спецоперации, дружинники и представители платовских сотен казачьих войск.