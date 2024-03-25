Донские казаки поехали в Подмосковье готовиться к параду на Красной площади

В Ростовской области проводили парадный расчет казаков Войска Донского в подмосковный город Алабино, где они будут готовиться к участию в параде Победы на Красной площади Москвы. Об этом сообщили в донском правительстве.
В составе коробки казаков, которая будет участвовать в параде, будут представители всех регионов Войска Донского: Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия. Всего это 130 человек, 107 из которых — основной состав, а также 23 — запасные. Среди них будут трое участников спецоперации, дружинники и представители платовских сотен казачьих войск.
Предполагается, что во время тренировок казаки отточат свое мастерство до состояния полной взаимозаменяемости. По брусчатке казаков поведет замгубернатора Ростовской области, атаман Войска Донского Сергей Бодряков.
Отметим, что казаки Войска Донского примут участие в параде Победы в четвертый раз. Причем, 18 из них делали это два-три раза. 27 марта у них будет первая тренировка.
— В этом году у донских казаков особая миссия — представить все казачество России в Параде Победы на Красной площади в столице нашего Отечества. Все члены парадного расчета отчетливо ощущают ответственность и настроены показать не только выучку и выправку, но продемонстрировать всему миру силу духа казаков и русского воинства, — подчеркнул Сергей Бодряков.