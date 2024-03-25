Красносельский: среди пострадавших при теракте в «Крокусе» есть уроженцы Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар — Sputnik. Среди пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, есть уроженцы Приднестровья, об этом на селекторном совещании сообщил лидер региона Вадим Красносельский.
Он также косвенно подтвердил ранее распространявшуюся в СМИ информацию, что в «Крокусе» погибла уроженка Бендер и ее муж.
«Вадим Красносельский отметил, что среди пострадавших есть уроженцы Приднестровья — по имеющимся на сегодняшний день данным, выходцы из Бендер. Руководитель страны поручил главе бендерской госадминистрации связаться с родственниками погибших и оказать им возможную помощь», — говорится в официальном сообщении администрации Красносельского.
Лидер Приднестровья подчеркнул, что трагедии, подобные произошедшей в Подмосковье, «говорят об уязвимости современного общества».
Ранее в МИД Молдовы подтвердили гибель гражданина РМ в результате теракта в «Крокус Сити Холле», однако имя и пол не называли.