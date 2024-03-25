Красносельский: среди пострадавших при теракте в «Крокусе» есть уроженцы Приднестровья

«Вадим Красносельский отметил, что среди пострадавших есть уроженцы Приднестровья — по имеющимся на сегодняшний день данным, выходцы из Бендер. Руководитель страны поручил главе бендерской госадминистрации связаться с родственниками погибших и оказать им возможную помощь», — говорится в официальном сообщении администрации Красносельского.