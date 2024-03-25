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Красносельский: среди пострадавших при теракте в «Крокусе» есть уроженцы Приднестровья

Лидер Приднестровья косвенно подтвердил, что погибший в «Крокусе» молдавский гражданин — уроженец Бендер.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар — Sputnik. Среди пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, есть уроженцы Приднестровья, об этом на селекторном совещании сообщил лидер региона Вадим Красносельский.

Он также косвенно подтвердил ранее распространявшуюся в СМИ информацию, что в «Крокусе» погибла уроженка Бендер и ее муж.

«Вадим Красносельский отметил, что среди пострадавших есть уроженцы Приднестровья — по имеющимся на сегодняшний день данным, выходцы из Бендер. Руководитель страны поручил главе бендерской госадминистрации связаться с родственниками погибших и оказать им возможную помощь», — говорится в официальном сообщении администрации Красносельского.

Лидер Приднестровья подчеркнул, что трагедии, подобные произошедшей в Подмосковье, «говорят об уязвимости современного общества».

Ранее в МИД Молдовы подтвердили гибель гражданина РМ в результате теракта в «Крокус Сити Холле», однако имя и пол не называли.