Сергеенко: терроризму не может быть никакого оправдания

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белорусский народ с болью воспринял известие о чудовищном террористическом акте в Подмосковье, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.
Об этом он написал в книге соболезнований, которая открыта в посольстве РФ в Минске в связи гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
«Белорусские депутаты, как и весь народ Беларуси, с болью восприняли известие о чудовищном теракте (…) в Подмосковье», — написал Сергеенко.
При этом он подчеркнул, что атака террористов повлекла многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.
Председатель Палаты представителей отметил, что белорусов, как и россиян переполняют чувства скорби и сострадания. По его словам, в Беларуси решительно осуждают убийство мирных граждан.
«Мы заявляем, что терроризму не может быть никакого оправдания», — написал Сергеенко.
При этом он высказал убежденность в том, что все ответственные за планирование, организацию и осуществление данного «варварского преступления понесут неотвратимое наказание».
Он выразил от лица белорусских депутатов и от себя лично соболезнования родным и близким погибших.
Зверское преступление
В понедельник в посольство России с самого утра, чтобы высказать слова соболезнования, прибыли руководители белорусских министерств и ведомств, общественных объединений.
Председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова написала в книге соболезнований, что «это зверское преступление потрясло и шокировало всю Беларусь».
По ее словам, этому преступлению против человечности нет и не может быть никакого оправдания. «Виновные должны понести заслуженное наказание», — отметила она.
Теракт в «Крокусе»
По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, процедура опознания тел ведется круглосуточно со вчерашнего дня. Более 100 человек остаются в больницах, многие в тяжелом состоянии.
Известно о погибшей в теракте гражданке Беларуси и о серьезно пострадавшем охраннике — белорус Алим Кошеваров работал в развлекательном центре охранником и дежурил в день трагедии, на данный момент он в больнице в критическом состоянии. Его коллега — белорусский гражданин Вадим Кулик пока числится пропавшим, о его судьбе нет никакой информации.
Суд в Москве арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте до 22 мая. Двое из них полностью признали вину. Им грозит пожизненный срок.
Среди арестованных — Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни, а также Далерджон Мирзоев и Саидакрам Рачабализода. Все они из Таджикистана. Последние двое признали вину в полном объеме.