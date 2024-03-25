Мирзиёев: У нас перерабатывается всего 6% золота

«В нашей стране ежегодно добывается 100 тонн золота. Разрешена реализация золота предпринимателям в рассрочку. На самом деле, такой возможности нет в других странах. Однако у нас перерабатывается всего 6 процентов золота. Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы. Мы немного отстали в этой области. Поэтому создаем дополнительные условия для производства. И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль», — сказал Мирзиёев.