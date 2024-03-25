Мирзиёев: У нас перерабатывается всего 6% золота

ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Узбекистане при ежегодной добыче 100 тонн золота перерабатывается всего 6% драгоценного металла, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения ювелирного предприятия «Гавхар груп» в Янги-Наманганском районе, сообщает пресс-служба президента.
Производственные мощности предприятия рассчитаны на 1 200 килограммов готовой продукции в год. На нем установлено современное оборудование из Турции, Италии, США и Германии.
В настоящее время здесь освоили производство ювелирных изделий 10 тыс. разновидностей. В сотрудничестве с зарубежными партнерами наладили производство высококачественных золотых корпусов для часов. В 2023 году произвели 270 килограммов продукции.
Кроме того, здесь налажено производство изделий любой формы на заказ с помощью 3D-моделирования.
Важное подспорье в обеспечении достаточности оборотных средств и непрерывности производства — покупка золота на товарно-сырьевой бирже с отсрочкой платежа.
Еще один важный аспект — кооперация с местными ювелирами. В результате те, кто ранее работал неофициально, вышли из «тени», и количество рабочих мест увеличилось. На предприятии обеспечены работой более 100 человек. Здесь же молодые люди обучаются ремеслу.
Глава республики побеседовал с работниками предприятия.
«В нашей стране ежегодно добывается 100 тонн золота. Разрешена реализация золота предпринимателям в рассрочку. На самом деле, такой возможности нет в других странах. Однако у нас перерабатывается всего 6 процентов золота. Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы. Мы немного отстали в этой области. Поэтому создаем дополнительные условия для производства. И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль», — сказал Мирзиёев.
Также в ходе посещения региона, президент ознакомился с продукцией общества с ограниченной ответственностью «Мехмаш». Предприятие производит в год 20 тыс. тонн винтов и 18 тысяч тонн рулонной бумаги, обладая экспортным потенциалом в $6 млн. Здесь обеспечена занятость 700 человек.
Мирзиёев дал указания увеличить объемы производства и экспорта крепежных изделий, используемых в автомобильной промышленности, а также количество рабочих мест.
Для справки: Узбекистан — один из крупных мировых производителей золота. Его добычу осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). По прогнозам министерства горнодобывающей промышленности и геологии, в ближайшие годы добыча золота в стране может вырасти в полтора раза — до 150 тонн.