Аким Астаны отчитался перед президентом

В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс. граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства в два раза больше — 12 тыс. человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс. рабочих мест.