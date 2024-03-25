Аким Астаны отчитался перед президентом

Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека, сообщает пресс-служба Акорды.
Женис Касымбек представил информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы. По его данным, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 трлн тенге.
Аким столицы отметил, что реализуемые проекты в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах позволили создать 1,8 тыс. рабочих мест.
В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс. граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства в два раза больше — 12 тыс. человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс. рабочих мест.
Благодаря запуску осенью 2023 года газовой тепловой станции (ГТС) «Юго-Восток», первой очереди ГТС «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час..
В текущего году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС «Тельман», вторую очередь ГТС «Туран» и угольную часть ТЭЦ-3. Это позволит обеспечить еще более 600 Гкал/час тепловой мощности.
Женис Касымбек рассказал о строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.