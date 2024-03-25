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Аким Астаны отчитался перед президентом

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Источник: Акорда

Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека, сообщает пресс-служба Акорды.

Женис Касымбек представил информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы. По его данным, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 трлн тенге.

Аким столицы отметил, что реализуемые проекты в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах позволили создать 1,8 тыс. рабочих мест.

В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс. граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства в два раза больше — 12 тыс. человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс. рабочих мест.

Благодаря запуску осенью 2023 года газовой тепловой станции (ГТС) «Юго-Восток», первой очереди ГТС «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час..

В текущего году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС «Тельман», вторую очередь ГТС «Туран» и угольную часть ТЭЦ-3. Это позволит обеспечить еще более 600 Гкал/час тепловой мощности.

Женис Касымбек рассказал о строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.