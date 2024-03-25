Токаев направил телеграмму поздравления избранному президенту Индонезии

«Я уверен, что под Вашим мудрым руководством Ваша прекрасная страна достигнет новых успехов в своем экономическом и социальном развитии, а также укрепит свою роль на международной арене. Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я подтверждаю готовность совместно использовать открывающиеся возможности для развития многогранного взаимодействия в интересах наших стран», — говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал индонезийскому лидеру успехов во всех его начинаниях, а народу Индонезии — дальнейшего прогресса и благополучия.
Ранее сообщалось, что глава государства принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса. В ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Кипром. Как отметил глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.