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Токаев направил телеграмму поздравления избранному президенту Индонезии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 марта поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах президента Республики Индонезия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Reuters

«Я уверен, что под Вашим мудрым руководством Ваша прекрасная страна достигнет новых успехов в своем экономическом и социальном развитии, а также укрепит свою роль на международной арене. Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я подтверждаю готовность совместно использовать открывающиеся возможности для развития многогранного взаимодействия в интересах наших стран», — говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал индонезийскому лидеру успехов во всех его начинаниях, а народу Индонезии — дальнейшего прогресса и благополучия.

Ранее сообщалось, что глава государства принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса. В ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Кипром. Как отметил глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.