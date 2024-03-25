Наманганские кованные изделия идут на внутренний рынок и на экспорт

На первом этапе здесь реализовано 52 проекта и создано более 1500 рабочих мест. Мастера закупают сырье у предприятия «Азия металл проф» и Ташкентского металлургического завода, изготавливают ворота, двери, козырьки, решетки и другие металлические изделия.