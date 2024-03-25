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Наманганские кованные изделия идут на внутренний рынок и на экспорт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Предприниматели из молодежной промзоны «Кумтепа» Наманганской области открыли свои торговые дома и производственные филиалы во всех областях Узбекистана. Причина — высокий спрос на производимую ими кованую продукцию, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом говорилось в ходе сегодняшнего посещения промзоны президентом Узбекистана. Кроме насыщения внутреннего рынка, кованные изделия на 1,2 миллиона долларов экспортированы в соседние страны.

Комплекс занимает три гектара и обеспечен всей необходимой инфраструктурой — дорогами, энергоснабжением, питьевым водоснабжением и канализацией.

На первом этапе здесь реализовано 52 проекта и создано более 1500 рабочих мест. Мастера закупают сырье у предприятия «Азия металл проф» и Ташкентского металлургического завода, изготавливают ворота, двери, козырьки, решетки и другие металлические изделия.

В процессе производства внедряются энергосберегающие методы, эффективно используются солнечные панели.

В рамках второго этапа планируется реализовать еще 45 проектов на площади в два гектара. В результате будут созданы еще 1330 новых рабочих мест.

Напомним, сегодня в ходе поездки в Наманганскую область президент также посетил ювелирное предприятие «Гавхар груп» в Янги-Наманганском районе.