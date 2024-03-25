Три новые меры соцподдержки появятся в Самаре в 2024 году

В Самаре в 2024 году введут три новые меры социальной поддержки. Они коснутся разных категорий граждан. Об этом на совещании в городской администрации сообщила глава департамента опеки, попечительства и соцподдержки Ольга Слесарева.
Так, с 12 марта в Самаре организовали постановку на учет на предоставление земельных участков бойцам СВО и членам их семей. Кроме того, с 1 апреля стартует прием документов на компенсацию расходов за наем жилья учителям, которые работают в муниципальных школах. С 1 июля жители города смогут обращаться за единовременным пособием детям-инвалидам, которые поступают в первый класс.
По словам Ольги Слесаревой, в этом году департамент продолжит реализацию пяти муниципальных программ. В рамках них предусмотрены множество мер поддержки и проведение социально значимых мероприятий. Всего в 2024-м самарцам окажут 74 меры поддержки.