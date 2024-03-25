Три новые меры соцподдержки появятся в Самаре в 2024 году

Так, с 12 марта в Самаре организовали постановку на учет на предоставление земельных участков бойцам СВО и членам их семей. Кроме того, с 1 апреля стартует прием документов на компенсацию расходов за наем жилья учителям, которые работают в муниципальных школах. С 1 июля жители города смогут обращаться за единовременным пособием детям-инвалидам, которые поступают в первый класс.