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Президент Казахстана подписал ряд законов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов. Их текст публикуется в печати, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: AP 2023

В частности, Президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования». Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями. Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.

Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.

Также Глава государства подписал закон «О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков». Тексты законов публикуются в печати.